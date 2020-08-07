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Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

07.08.2020 / 15:54
Национальная полиция Украины теперь может не просто реагировать на отдельные случаи подкупа избирателей, а с помощью проведения негласных следственных действий полноценно расследовать всю схему подкупа и каждого участника этого преступления.

Об этом заявляет глава правления и координатор политических программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В частности, подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением. Сейчас он таковым является. Соответственно, Национальная полиция имеет возможность вести негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы, в том числе, инкорпорировать туда в качестве тайных агентов, собирая должным образом и документируя информацию", - отметила Айвазовская в четверг, 6 августа, в эфире телеканала "Украина 24".

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Источник

полиция, подкуп, Айвазовская
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