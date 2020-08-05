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Судьи не разделяют мнения главы ВАКС об уменьшении вознаграждения

05.08.2020 / 14:49
Уменьшение судейского вознаграждения в период эпидемии COVID-19 не повлияет на независимость судей, но тенденция массового увольнения вероятна, заявила глава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич в недавнем интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Между тем ее мнение не разделяют служители Фемиды. Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Глава ВАКС Елена Танасевич убеждена, что уменьшение вознаграждения судей не влияет на их независимость. Но судьи апелляционных, местных судов и часть судей Верховного суда так не считают. Но они жили за счёт достойного вознаграждения", - сказано в сообщении.

Авторы поста напоминают, что именно такую же позицию поддерживала и глава ВС Валентина Данишевская, однако потом, исключительно из-за давления судебного корпуса, ей пришлось созвать пленум и обратиться в Конституционный суд.

"Но, очевидно, прослеживается синхронность мыслей у двух представителей судебного корпуса, которые очень плотно сотрудничают с соросятами", - подводят итог судьи.

судьи, Танасевич, ВАКС, Данишевская
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