Судьи не разделяют мнения главы ВАКС об уменьшении вознаграждения

Между тем ее мнение не разделяют служители Фемиды. Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Глава ВАКС Елена Танасевич убеждена, что уменьшение вознаграждения судей не влияет на их независимость. Но судьи апелляционных, местных судов и часть судей Верховного суда так не считают. Но они жили за счёт достойного вознаграждения", - сказано в сообщении.

Авторы поста напоминают, что именно такую же позицию поддерживала и глава ВС Валентина Данишевская, однако потом, исключительно из-за давления судебного корпуса, ей пришлось созвать пленум и обратиться в Конституционный суд.

"Но, очевидно, прослеживается синхронность мыслей у двух представителей судебного корпуса, которые очень плотно сотрудничают с соросятами", - подводят итог судьи.