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Судьи рассказали как главе ВС исправить ситуацию с выплатами

14.04.2020 / 16:41
Предлагается созвать экстренный Пленум ВС и обратиться в КСУ

В Верховном суде (ВС) сложилась ужасная ситуация. Как говорится в телеграмм-канале «Под Мантией» большинство судей обозлились главу ВС Валентину Данишевскую, которая согласовала уменьшение выплат судьям.

«Судьи ВС злые, что Данишевская поверила депутатам и ее демонстративно кинули. Для всех очевидна разница между 38 тис. грн., предусмотренных новыми изменениямт в бюджет, и средним размером вознаграждения в 200 тис. грн., которое получали судьи ВС», - говорится в сообщении.

Однако, по мнению судей, выход из ситуации еще есть. Ассоциация развития судейского самоуправления Украины (АРССУ) на своей странице в Фейсбуке обнародовало обращение к главе ВС.

«АРССУ в очередной раз подставляет свое плече Главе ВС Данишевской Валентине и предлагает ей спасательный круг. Приняв его, она ещё может показать всем судьям ВС», - пишет Ассоциация.

Среди прочего предлагается созвать экстренный Пленум ВС, обратится с Конституционным обращением в КСУ.

«Вместе с этим, не следует забывать и таких действиях:

- дать сигнал административным судам принимать решение в пользу истцов, которые будут обжаловать размеры вознаграждений.

- дать знать Киевскому окружному суду, что постановление КМУ о карантина явно противоправное.

- не участвовать в тайных договорняках с КМУ и депутатами, без согласования с активной и думающей частью судей ВС», - резюмируют судьи.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в государственный бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Среди прочего, этим законом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

судьи, Данишевская
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