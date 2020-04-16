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Стало известно, как на самом деле ВС поддерживает местные суды

16.04.2020 / 16:29
Может показаться, что ВС действует в интересах всей судебной власти, но нет

Глава Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская соберает Пленум до обращения в Конституционный суд Украины (КСУ) для обжалования размера выплат судьям.

Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала «Под Мантией».

По мнению судей это уникальный случай.

«Почему уникальный? Потому что, ВС оперативно решил отстоять размер судебного вознаграждения. Но, судьям местных судов ошибочно может показаться, что ВС действует в интересах всей судебной власти. Нет. Они действуют сугубо в своих интересах. А что делают в интересах местных судов судьи ВС мы знаем хорошо», - говорится в сообщении.

Так, судьи ВС признают законным проведение выплат судьям местных судов судебного вознаграждения без учёта минимальной заработной платы, чем фактически легализируют схемы уменьшения вознаграждения всех судей через принятие решения в образцовом деле.

Кроме этого, отказывают судьям в делах по обжалованию решений Высшего совета правосудия (ВСП) об увольнении или привлечении к дисциплинарной ответственности. Отказывают в делах по обжалованию решений Высшей квалифицированной комиссии судей (ВККС) по квалификационному оцениванию и в делах по обжалованию выводов Общественного совета добродетели (ОСД). Так же участвуют в написании законопроектов, в которых предусматривается уменьшение выплат судьям.

«Дальше можно ещё долго продолжать. И это показывает реальную поддержку судей ВС судей местных судов и апелляций», - резюмируют судьи.

судьи, Данишевская
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