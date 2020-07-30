В Европе растет количество случаев коронавируса среди молодежи – ВОЗ

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщает ВВС.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - сказал он.

Доктор Клюге сказал, что, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями".

Клюге не исключил, что рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте. Поэтому властям необходимо лучше общаться с молодыми членами общества, чтобы донести до них важность придерживаться правил сокращения риска заразиться коронавирусом.

По состоянию на утро 29 июля в мире зафиксировано 16 893 532 случаев коронавируса, из них 663 476 летальные, 10 456 398 человек выздоровели.

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