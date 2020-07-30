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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных
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Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist
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На арктическом Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру
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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию
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Циклон "Ханна" ударил по побережью США - в Техасе ввели чрезвычайное положение
- 10:47
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Совокупный госдолг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне
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Необходимо подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС как можно скорее — Шмыгаль
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15:46
"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян
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Строительство Nord Stream 2 опять запретили, теперь из-за нереста рыбы
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11:16
В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках
- 17:19
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На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села
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На Киевщине столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные
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Пастухи в Карпатах держат собак, похожих на овец
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09:08
Полиция: харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество
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Во Львове открыли выставку, посвященную керамико-скульптурной фабрике
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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