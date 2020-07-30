Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

Больше всего новых случаев зафиксировали в США – 64,5 тисяч.

В Индии заболели около 50 тысяч, в Бразилии – более 41 тысячи, в Колумбии – более 10 000.

Жертвами коронавируса в этот день стали 5559 больных.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 миллионов 883 тысяч случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тысячи человек, вылечились – 10 миллионов 446 тысяч.

Напомним: за сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

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