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Антирекорды COVID в Украине: 758 больных за сутки, 31 человек умер

18.06.2020 / 09:02
За сутки 16 июня в Украине подтвердили диагноз COVID-19 у 758 человек, умер 31 больной – это самые высокие показатели с начала пандемии нового коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные СНБО

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка и 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 415 пациентов.

Всего за все время пандемии заболели 33 234 человека. Из них 2 445 детей и 5 656 медработников. В целом выздоровели 14 943 человека, а летальных случаев – 943...

Снова сегодня два антирекорда поставлено – по количеству заболеваний и по количеству людей, умерших за сутки".

В За минувшие сутки было совершено и рекордное количество тестов – 18 412 исследований: 10 659 методом ПЦР и 7 753 методом ИФА.

Больше всего случаев за сутки подтверждено во Львовской области (155), Закарпатской области (82) и Черновицкой области (69).

По данным СНБО, в Киеве за последние сутки зафиксировали 41 случай, в Киевской области – 29 случаев коронавируса. В Харьковской области – 57, в Волынской – 55, в Житомирской – 46, в Винницкой – 45, в Ивано-Франковской – 40.

Ни одного случая во вторник не обнаружили в Донецкой и Херсонской областях.

Летальные случаи зафиксированы в: Львовской области (9), Закарпатской области (4), Ровенской и Волынской областях (по 3), городе Киев и Донецкой области (по 2), Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях (по 1).

Степанов подчеркнул, что статистика за последнюю неделю "очень печальная" и призвал соблюдать противоэпидемические правила: пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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