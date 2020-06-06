В Печерской лавре открыли для посещений Трапезный храм и Успенский собор

С 5 июня открыты для посещения Трапезный храм и Успенский собор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, информация об этом появилась на официальном сайте Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ведении которого находится Верхняя Лавра.

«Рады вам сообщить, что 5 июня 2020 года Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открыл такие экспозиционные объекты для осмотра: церковь прпп. Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой и Успенский собор», – сказано в сообщении.