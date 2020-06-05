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Совет общественного контроля НАБУ является профанацией, - юрист

05.06.2020 / 19:37
Во время Интернет-голосования были выявлены фальсификации

По мнению Национального антикоррупционного бюро Украины во время рейтингового Интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля НАБУ произошли фальсификации.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«История с Советом общественного контроля при НАБУ имеет своё продолжение. Оказывается, с точки зрения НАБУ, фальсификации были не при голосовании за Демсокиру и С14 (как писали в СМИ), а за поддержку Василия Апасова и Макса Назарова. Как тебе такое, Илон Макс?», - написала юрист.

По ее мнению, такая реакция силовиков в очередной раз доказывает, что антикоррупционные структуры предпочитают держать в подобных советах «карманных» активистов.

«Подобная реакция лишь очередное доказательство, что все эти советы при антикор органах  - профанация. Структуры, состоящие из своих "карманных" активистов, занимающихся покрывательством нарушений», - отметила Славицкая.

НАБУ, Славицкая
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