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Нардеп призвал отреагировать на предложения “Л/ДНР” по статусу Донбасса

05.06.2020 / 19:22
Представители самопровозглашенных “Л/ДНР” уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе

Власти Украины должны рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу. Такое убеждение высказал нардеп, член фракции “Слуга народа” Сергей Литвиненко, передает УНН.

“Еще в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон „О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“, существует как временный, и мы уже трижды продлевали его действие”, — подчеркнул он.

При этом нардеп отметил, что даже представители самопровозглашенных “Л/ДНР” уже направили в Трехстороннюю контактную группу свой вариант законопроекта об особом статусе.

“А мы же дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам и переговорам в “нормандском формате”, — призвал Литвиненко.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в апреле украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.

9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров “нормандской четверки” Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа “всех на всех”, о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство.

Донбасс, особый статус, ЛДНР, Литвиненко
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