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Волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь Полтавской областной психиатрической больнице

05.06.2020 / 19:17
Волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь Полтавской областной психиатрической больнице
Полтава Источник: Центр информации УПЦ
Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь областной психиатрической больнице

Волонтеры Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь Полтавской областной клинической психиатрической больнице имени Мальцева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Полтавскую епархию, 4 июня волонтеры епархиального отдела социального служения и благотворительности посетили медучреждение и передали персоналу гуманитарную помощь.
Для пациентов больницы передали продукты питания, средства гигиены, а также одежду и обувь.

Кроме того, для детского отделения были переданы материалы для ремонта помещения.

«Дни карантина продолжаются, и нет возможности непосредственно увидеться с пациентами, но добро христианин должен нести всегда, даже если будет запрет на дела, то слова поддержки и любви, а также сердечные молитвы могут приносить огромную пользу ближним», - отметили в Полтавской епархии.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ
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