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Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

09.10.2019 / 10:23
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в Нормандском формате.

Об этом шла речь в выступлении Разумкова в эфире программы "Свобода слова"

Детали: По словам спикера, Верховная Рада станет одной из главных площадок для разработки нового закона с участием Кабмина и за инициативой президента.

Прямая речь: "Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное – к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону."

Напомним: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия".

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Источник 

Донбасс, особый статус, Разумков
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