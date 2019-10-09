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В УПЦ назвали, кто заинтересован в ослаблении мирового Православия

09.10.2019 / 10:36
В УПЦ назвали, кто заинтересован в ослаблении мирового Православия
protiktor.com Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Виктор обратил внимание, что в таких совещаниях в Варшаве он принимает участие уже несколько лет, однако ни разу еще не слышал таких высказываний со стороны делегатов Америки

В ослаблении мирового Православия заинтересованы те, кто управляет глобальными процессами в мире, однако объединение вокруг Христа сохранит Церковь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в эфире «Першого Козацького».

«В этом году на ежегодном совещании в Варшаве впервые я услышал о том, что представитель Соединенных Штатов так ратовал в пользу Константинопольского патриархата, Константинопольского Патриарха и подымал вопрос о том, что турецкое правительство должно разрешить открыть семинарию на острове Халки», – рассказал он.

Владыка Виктор обратил внимание, что в таких совещаниях в Варшаве он принимает участие уже несколько лет, однако ни разу еще не слышал таких высказываний со стороны делегатов Америки.

«В этом совещании принимаю участие уже несколько лет. Никогда это не звучало. Поэтому можно из этого сделать тоже какой-то вывод», – отметил он.

По словам епископа Виктора, очевидно, что есть некие геополитические силы, которые заинтересованы в ослаблении мирового Православия.

«Наша сила в единстве. Если мы будем едины вокруг Христа, то никакие другие силы не смогут нас преодолеть. […] Если наши силы будет укреплять Христос, если все свои упования мы будем полагать на Него, то непременно Он и нас всех сохранит в единстве», – подчеркнул архиерей.

Своими личными человеческими силами удержать единство просто невозможно, считает владыка Виктор.

«Наверное, это понимают те, кто управляет глобальными процессами в мире», – заключил он.

Епископ Виктор также рассказал, что «украинский вопрос» глубоко разделил Элладскую Церковь и не известно, на какую из Поместных Православных Церквей станут давить в дальнейшем.

Источник: Inpress.ua
православие, УПЦ
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