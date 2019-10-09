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Министр обороны: разведение войск возможно только после недели "тишины"

09.10.2019 / 10:54
Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Во время общения с журналистами Загороднюк отметил, что этот процесс может произойти только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.

Дословно Загорднюк: "Украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад"

Напомним: министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и говорят, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.

30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Источник 

Донбасс, https://vz.ua/tag/n-a-4, разведение войск, Загороднюк
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