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В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

03.03.2020 / 17:21
В Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства - ред.)", - добавил парламентарий.

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появился четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

Источник

оборона, вице-премьер, Арахамия
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