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Соколовская заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку

03.03.2020 / 17:54
Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляет, что вопрос ее возможной от ставки с ней не обсуждался.

"Нет, со мной это не обсуждали", - сказала Соколовская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, проводились ли с ней беседы относительно отставки и замены министра соцполитики.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании рассмотрят ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров – в частности, с кадровыми вопросами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабинете министров является командным, и говорить о том, кого планируют заменить, еще рано.

Источник

отставка, Соколовская, министр соцполитики
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