Богдан вернулся к адвокатской деятельности

Об этом сообщает Facebook-страница Богдана

Прямая речь Богдана: "Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!"

К своему сообщению Богдан добавил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.

Напомним: 21 мая 2019 глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал юристом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Богдана с должности председателя Офиса президента. Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

Источник