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УПЦ выделила 68 тыс гривен для предотвращения экокатастрофы в Запорожье

03.02.2020 / 17:15
УПЦ выделила 68 тыс гривен для предотвращения экокатастрофы в Запорожье
ztv.zp.ua Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука объяснил, что выделяемые епархией средства пойдут на приобретение необходимого количества жидкого натрия, который необходим для дезактивации хлора

В Запорожье чтобы дезактивировать 5-7 тонн хлора, который находится на территории единственного в Украине производителя кремнийорганических продуктов – завода «Кремнийполимер», Запорожская епархия Украинской Православной Церкви выделила 68 тысяч гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, прокомментировав статью о проблемах завода «В Запорожье для дезактивации хлора на "Кремнийполимере" нужно 70 000 гривен», которую опубликовал сайт Inform.zp.ua.

Митрополит Лука объяснил, что выделяемые епархией средства пойдут на приобретение необходимого количества жидкого натрия, который необходим для дезактивации хлора.

«В результате дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей нашего города, чем также будут защищены жизни многих тысяч запорожцев – потребителей этой воды», – отметил архиерей.

Владыка Лука подчеркнул, что «как христиане и патриоты мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле».

Помощь оказывается в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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