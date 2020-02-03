О наркомане Байдене, давлении Порошенко и "Burisma" – интервью Шокина для Джулиани

А также назвал сына экс-вице-президента США Джо Байдена "наркоманом и алкоголиком" и пересказал дело газовой компании "Burisma".

Об этом шла речь в интервью Шокина для Джулиани.

Бывший генеральный прокурор принял участие в проекте личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, что направленный на дискредитацию Джо Байдена, политического соперника Дональда Трампа и дела импичмента президента США.

Так называемое анонсированное Джулиани "интервью" преимущественно состоит из рассуждений и личных выводов адвоката Трампа. Ответы Шокина появляются в видео только в тех случаях, когда Джулиани надо подтвердить свои слова.

В доказательство своих слов бывший руководитель ГПУ предоставил справки о несудимости и некоррумпированности.

Интервью состоялось в Киеве. По словам Джулиани, "несколько месяцев назад". Как сообщалось ранее, адвокат Трампа наведывался в Киев в начале декабря. Цель визита – создание документального сериала.

По словам Шокина, по "Burisma" было несколько производств, что касаются ее деятельности и отмывания средств. Само же дело было "незаконно прекращено". Также Шокин считает, что Николай Злочевский, владелец компании, мог быть арестован, если бы на время расследования находился в Украине.

Он утверждает, что когда сына Байдена, Хантера, назначили в Наблюдательный совет энергетической компании в апреле 2014 года, он не имел достаточной для этого квалификации.

"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", - заявил Шокин.

Бывший генпрокурор считает причиной своего увольнения давление Джо Байдена на тогдашнего президента Петра Порошенко. Последний, по словам Шокина, неоднократно говорил ему об увольнении. "Байден требует тебя уволить", – приписывает такие слова Шокин п’ятому президенту.

В случае, если бы генпрокурор остался на посту, Украина не получила бы финансовую помощь от США.

Поскольку Шокин "человек нормальный", а в стране "идет война", то ему не оставалось другого пути чем уйти из ГПУ. При этом он отметил, что не был уволен, а ушел сам.

"Мне не осталось другого выбора как уволиться, потому что я человек нормальный, понимаю, что деньги нужны (стране – ред.). Идет война, нужны деньги, давай иди…

Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться."

Также бывший генпрокурор сообщил, что знал о назначении Юрия Луценко на его должность до официального объявления.

Кроме того, Джулиани показал вроде как справку об отравлении Шокина ртутью, связывая это с делом взяточничества Байдена и Порошенко.

Напомним: адвокат президента США Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин, который жаловался на давление со стороны ексвицепрезидента США Джо Байдена, якобы был при смерти в результате покушения.

Перед этим Шокин требовал от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство относительно Байдена. Он заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины из-за давления Байдена.

Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидат в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".

В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.

После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

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