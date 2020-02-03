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Платежки за тепло: Зеленский ждет объяснений от двух областей

03.02.2020 / 16:15
Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей из-за отсутствия уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

Об этом сообщили Зеленский в Facebook, премьер Алексей Гончарук во время совещания.

Дословно президент: "Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны".

Как видно из опубликованного на странице президента видео, во время совещания премьер Алексей Гончарук сообщил ему, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньше платежку за теплоснабжение.

Прямая речь Гончарука: "У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который был предоставлен правительством - это Черновицкая и Николаевская".

"Решение о снижении платежек принимают предприятия. Они, как правило, находятся в коммунальной собственности. Где-то они принадлежат области, где-то чаще городу. То есть депутаты, мэр - это люди, которые ответственны за уровень платежек. Им не удалось убедить органы местного самоуправления".

В то же время Гончарук добавил, что не все области "были в равных условиях", поскольку в некоторых областях тарифы уже были меньше ранее.

Источник

теплоснабжение, тепло, Зеленский, Гончарук, платежки за тепло
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