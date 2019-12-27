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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
- 16:47
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16:47
В годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6%
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16:15
Гончарук: горсоветы пересматривают тарифы на тепло, есть снижение на 30%
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15:23
РФ и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу – росСМИ
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12:17
Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
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11:15
"Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов
- 16:47
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