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В годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6%

28.12.2019 / 16:47
В ноябре средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, но выросла на 16,6% в годовом измерении.

Об этом сообщает Госстат.

По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Отмечается, что в ноябре самая низкая зарплата была у работников сферы размещения и организации питания - 6 790 грн в месяц, а самая высокая: в сфере финансов и страхования - 19 221 грн.

В региональном измерении самые большие зарплаты, как и раньше, получают жители Киева - в среднем 15 974 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8 336 грн.

Напомним: в октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

Источник

зарплата, средняя зарплата
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