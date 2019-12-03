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В Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными: кем выгоднее работать

03.12.2019 / 09:27
В Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными: кем выгоднее работать
Зарплаты украинцев продолжают расти, но намного медленнее, чем два-три месяца назад. Как подсчитала Госслужба статистики, в октябре средние заработки составили 10727 грн, или на 40 грн больше, чем в сентябре.

Для сравнения: в сентябре к августу прибавка была 150 грн. По сравнению с октябрем 2018 года средняя зарплата повысилась за год на 16,4%, а сентябрь-2019 к сентябрю-2018 был рост 18,2%.

Экономисты ожидают, что тенденция к замедлению роста заработков сохранится, и уже откорректировали свои прогнозы по средним зарплатам на конец года: до 12 тыс. грн они не дотянут. При этом женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины.

Зарплатный рейтинг регионов

Рейтинг самых богатых регионов много лет подряд возглавляет Киев. Здесь средняя зарплата за октябрь составила 15862 грн (везде речь идет о брутто-зарплатах, то есть без вычета налогов), это больше, чем в сентябре, на 1,5%, или на 238 грн. В столице платят наемному работнику почти в 1,5 раза (на 47,9%) больше, чем в среднем по Украине.

Кроме Киева, больше среднего по стране возможно заработать теперь не в трех областях, как было в сентябре, а в четырех из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11952 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11325 грн (+5,6%), Днепропетровской – 11157 (+4%) и Запорожской 10734 (+0,1%). В остальных регионах до среднестатистических 10 727 грн не дотягивают от 4% до 24%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8211 грн, или 76,5% от среднего по стране, Херсонской – 8277 грн (77,2%) и Тернопольской – 8563 (79,8%).

Кем выгоднее работать

Также Госстатистики опубликовала свежие данные о градации зарплат украинцев. Речь идет о штатных работниках, которых по итогам трех кварталов 2019 года насчитывается 7,4 млн человек. Статистика по техническим причинам не охватывает структуры с численностью менее 10 сотрудников и не учитывает самозанятых частных предпринимателей. Последних, по оценкам экспертов рынка труда, насчитывается порядка 2,5 млн человек, или втрое меньше, чем тех, кто в штате предприятий. Но в целом, по словам экспертов, тренды рынка труда по изменению зарплат определены верно.

Каждый 15-й работник трудится за минимальную зарплату – 4173 грн. Здесь и далее указана брутто-зарплата, на руки получается на 19,5% меньше, в случае с минимальной зарплатой это 3359 грн. Официально таких людей менее 500 тысяч человек на всю Украину. Но на самом деле более половины из них получают дополнительную зарплату в конверте, а оформлены на минимальную ставку, отмечают эксперты. Потому что работодатель, в условиях отсутствия действенного контроля за теневыми зарплатами со стороны государства, таким образом экономит на отчислениях в Пенсионный фонд и других налогах.

Сказанное прежде всего касается торговли и услуг сервиса, где "крутятся" живые деньги (кафе, рестораны, перевозка грузов, бытовой сервис). Реальный минимум получают работники неквалифицированного труда, прежде всего в бюджетной сфере: уборщицы, младшие медсестры (санитарки), гардеробщицы. Нередко это подрабатывающие пенсионеры с маленькой пенсией.

Большая категория – работники, получающие брутто-зарплату до 6000 грн, их почти каждый третий, или 2,27 млн чел. В первую очередь это бюджетники: медсестры, социальные работники, молодые врачи и преподаватели школ, особенно в глубинке. Также сюда можно отнести почтальонов, курьеров, поваров, официантов и посудомоек в заведениях общепита небольших городов.

Еще 15,2% работающих, или 1,12 млн чел. зарабатывают в месяц 6-8 тыс. грн. К ним относятся, например, фельдшеры, врачи и преподаватели, имеющие категорию и стаж работы от 5 лет, охранники и продавцы в небольших городах, директора и завучи сельских школ.

Зарплаты до 10 тыс. грн, по статистике, имеют 10,7% штатных работников, или 790 тыс. чел. Прежде всего это занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, операциях с недвижимостью, в строительстве, грузчики. Впрочем, по словам экспертов, в этих отраслях также высока доля теневых зарплат, достигающая 50%. Из "белых воротничков" столько зарабатывают офис-менеджеры в крупных бизнес-структурах, преподаватели вузов, чиновники среднего звена в райцентрах и младшие специалисты в областных центрах, продавцы-консультанты.

Удивительно, но факт: по статистике более 37% работников (2,74 млн чел.) имеют достаточно высокую зарплату – более 10 тыс. грн, впервые их стало больше, чем малооплачиваемых. В том числе 8,3% (614 тыс. чел.) зарабатывают 15-20 тыс. грн и 8,6% (636 тыс. чел.) зарабатывают более 20 тыс. грн в месяц.

HR-эксперт сайта robota.ua Татьяна Пашкина отмечает, что все четче проявляется новая тенденция: много работников имеют низкие зарплаты и много – высокие, а вот "середняков" теперь всего каждый четвертый, хотя еще пару лет назад их было около половины. Эксперт связывает этот тренд с выходом на рынок труда "поколения зет".

Татьяна Пашкина говорит, что официальную зарплату 15 тыс. грн и более в Украине могут заработать как те, кто хорошо умеет работать руками, так и головой. К первым относятся водители, квалифицированные рабочие-станочники, слесари-сборщики, кладовщики с полной материальной ответственностью, шеф-повара ресторанов и т. д. Таких высокооплачиваемых "серых воротничков" сейчас существенно больше, чем имеющих аналогичные заработки "белых воротничков".

Но хорошо получают инженеры и инженеры-технологи на производстве, опытные бухгалтеры, менеджеры по продажам с опытом работы. Примерно такие же зарплаты теперь у военных, но старшие офицеры (в звании майор и выше) могут получать и за 20 тыс. грн.

До 20 тыс. грн зарабатывают IT-специалисты среднего уровня, механики автосервиса (не брендовых СТО, там специалистам платят от 20 тыс. грн и больше), профессура вузов, имеющих статус национальных.

"Зарплаты узких специалистов-производственников, прежде всего технологов, технических директоров почти вышли на европейский уровень, это 30-40 тыс. грн и более, – говорит Пашкина. – Таких людей немного, и их заработки растворяются в общей массе среднеоплачиваемых работников".

Прогнозы до конца года

Говоря о прогнозах по изменению средней зарплаты до конца года, эксперты единодушны: ее рост продолжится, так как главная причина повышения заработков – трудовая миграция – осталась. Хотя осенью и зимой уезжают за "длинным евро" намного меньше людей, чем весной и летом. Бюджетников в декабре ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов.

Но экономисты говорят, что более корректно сравнивать не абсолютные зарплаты, а с учетом их покупательной способности. А здесь особо хвастаться нечем, хотя в долларах средняя зарплата уже перебила показатель октября 2013 года ($425), когда курс был 8 грн – $440 (+3,5%).

"Увы, цены выросли за 6 лет не на 3,5%, а вполовину, прежде всего на коммуналку, что коснулось всех слоев населения, и на продукты, но преимущественно на доступные небогатым: это молокопродукты, крупы, картофель, овощи, яблоки, – подсчитал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Если 6 лет назад все это стоило на 30-50% дешевле, чем, например, в Польше, то теперь у поляков цены уже ниже, чем у нас".

Поэтому говорить, что среднестатистический украинец живет лучше, чем раньше, не приходится. По словам Пендзина, уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тыс. грн, а таких всего один работник из шести. У остальных – он понизился. Расслоение украинского общества по уровню доходов увеличилось, и этот тренд будет нарастать.

Александр Панченко

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зарплата, работа, средняя зарплата
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