Новый виток газовых переговоров: что в итоге будет с тарифами

Причем на самом высоком уровне – на уровне президентов. Что за этим может последовать и как повлияет на цену газа для украинцев, выяснили эксперты.

О чем говорили президенты

За минувшую неделю произошло несколько знаковых событий. Самое последнее – 27 ноября российский "Газпром" окончательно проиграл украинскому "Нафтогазу" апелляцию в Стокгольмском арбитраже по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа и теперь обязан выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Двумя днями ранее в телефонном разговоре между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным была затронута тема заключения нового договора о транзите газа. Подробности не были обнародованы, лишь сообщили некоторые детали переговоров. Но министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель уже назвал "абсолютным приоритетом" подписание договора на транзит газа. И пообещал, что благодаря возобновлению поставок российского газа, который Украина, напомним, не покупает у РФ с осени 2015 года, а импортирует его с западной границы, "мы можем стать свидетелями одних из самых низких в истории цен на газ этой зимой".

Также 22 ноября Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, независимого транзитера газа, созданное по требованию Энергокомиссии ЕС в результате анбандлинга (разукрупнения) "Нафтогаза".

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, окончательное решение ожидается во второй половине декабря. Далее будет подана заявка в Энергокомиссию ЕС о признании полномочий ОГТСУ в Европе, а после того, как наш независимый газотранспортный операторполучит сертификат ЕС, исчезнет последнее юридическое препятствие для подписания договора о легитимном транзите российского газа в Европу.

Наконец, замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко еще до решения Стокгольмского суда предложил "Газпрому" отдать "Нафтогазу" долг в 2,56 млрд долларов газом, а не деньгами, как наша сторона настаивала ранее. Ответа "Газпрома" пока нет. Также Витренко сообщил, что дедлайн по предварительному бронированию объемов транзита со стороны европейских потребителей истекает 13 декабря.

Все эти события, по мнению экспертов, говорят о том, что в декабре возможны серьезные подвижки в вопросе заключения нового договора о транзите. Напомним: плата за транспортировку газа из РФ в Европу дает Украине до 3 млрд долларов в год или около 7% доходов госбюджета Украины.

О чем говорят эксперты

Мнения аналитиков газового рынка о том, как дальше будет развиваться ситуация, расходятся. Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что пока говорить о каких-то серьезных перспективах заключения нового соглашения рано.

"Будем реалистами: переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" идут давно, результатов не видно, время поджимает обе стороны, и то, что к этому вопросу подключились президенты, не удивительно. Но телефонные переговоры между ними пока ни о чем не говорят. Возможно, что-то прояснится после встречи 9 ноября в Нормандском формате, где ожидается беседа с глазу на глаз между президентами Зеленским и Путиным. Но будет глупо отказываться от всех претензий, прежде всего это касается 2,56 млрд долларов по уже выигранному делу", – сообщил нам Марунич.

Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, наоборот, считает, что вероятность взаимовыгодного заключения нового договора о транзите намного выросла после подключения к этому президентов Украины и РФ.

"Видя, что переговоры зашли в тупик, наш президент взял ситуацию под личный контроль, ведь времени по сути уже нет, а прекращение транзита зимой было бы нежелательным и убыточным для всех сторон: продавца (РФ), покупателя (Европа) и транзитера (Украина), – анализирует Землянский. – Идет корректировка позиции "Нафтогаза": уже нет жестких требований по выплате долга деньгами, по срокам контракта. Думаю, что это связано с необходимостью усиления позиции Украины на переговорах в Нормандском формате 9 декабря: мол, мы показываем свою договороспособность по газовому вопросу и надеемся на компромисс со стороны РФ в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе. Не исключаю, что серьезные подвижки до конца года будут, но какими они окажутся, пока говорить рано".

Директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также отметил два положительных момента: согласие украинской стороны получить долг не деньгами, а газом, и предложение российской стороны подписать договор по европейским правилам, то есть поставка газа на основании аукционов, а не по зафиксированным ценам.

"Стороны определились со своими начальными позициями на предстоящих переговорах. Возврат долга не деньгами, а газом – в интересах Украины, ведь очевидно, что "Газпром" не собирается отдавать деньги. Но если стороны действительно намерены заключить транзитный контракт, то придется быстро искать компромисс", – говорит Рябцев.

Александр Панченко

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