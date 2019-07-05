Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

А через две недели, 14 июня, пресс-служба "Нафтогаза Украины" сообщила, что тариф пересмотрен в сторону понижения. Новая цена определена на уровне 5553,89 грн за 1 тыс. кубометров. Но это без НДС. Если же брать полную стоимость газа, со всеми наценками и платой за доставку, стоимость газа для людей окажется даже выше, чем для промышленных предприятий. Почему так происходит и что будет в дальнейшем, разбирался сайт "Сегодня".

Как сейчас рассчитывается цена газа для населения

С июня конечная цена газа для каждого региона будет разной. Дифференциация произошла в связи с переходом к общепринятой рыночной модели газоснабжения. Газовые компании, которые ранее занимались и продажей газа, и его поставками, теперь разделены на компании-продавцов ("Нафтогаз"), транспортировщиков (облгазы) и поставщиков (облгазснабы). Соответственно, население теперь должно платить продавцам – за стоимость газа как товара и компенсировать расходы на его закупку и поставку, а транспортерам и газораспределительным компаниям – за транспортировку газа до потребителей магистральными и распределительными газопроводами и обслуживание сетей.

Стоимость собственно газа для населения утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на основе расчетов "Нафтогаза". Цена должна представлять собой меньшую цифру из четырех показателей:

Средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Cредневзвешенная цена месячного ресурса газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Cредняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по спецобязательствам (ПСО).

Расценки на транспортировку и распределение газа также утверждает НКРЭКУ. И в каждом регионе они разные – в зависимости от длины трубопроводов, состояния сетей и т.д. Плюс каждая составляющая газового тарифа облагается 20%-ным НДС, а газ как товар – еще и 4%-ной целевой надбавкой.

Говоря о повышении или понижении цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, Кабмин имеет в виду стоимость газа именно как товара.

Почему цена газа для населения выше

Несмотря на заявления о том, что цена газа для населения сейчас не должна превышать 80% стоимости газа для промышленных потребителей, уже сейчас тарифы для бытовых потребителей выше, чем для предприятий.

Для промышленных потребителей газ дешевеет уже второй месяц подряд. В июне цены снизились до 7707,6 (при объемах менее 50 тыс. кубометров в месяц) и 6963,6 грн (при объемах свыше 50 "кубов" на условиях предоплаты) с учетом НДС. С июля цены стали еще меньшими: 6727,2 и 6020,4 грн за "куб" соответственно.

В то же время для населения с 1 июня цена на газ со всеми "накрутками" составляет 8000 – 8800 грн за кубометр, в зависимости от региона, а в июле, как ожидается, опустится до 7600 – 8200 грн.

При этом зимой, когда, как предполагается, будет отменен режим ПСО и тариф для людей должен стать рыночным, т. е. составлять 100% цены для предприятий, очевидно, цена вырастет еще больше. Почему же людям приходится платить дороже?

"Промышленные предприятия изначально покупают больший объем, т. е. они для поставщиков изначально являются более гарантированным покупателем и оптовым покупателем, а оптовая цена всегда дешевле. К тому же цепочка от поставщика газа к промышленному потребителю короче, чем от поставщика газа – к бытовому потребителю. Поэтому более высокие цены для населения – в данном случае объективная реальность", – объясняет директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Так и должно быть. Цена для населения всегда будет дороже, потому что расходы на поставки газа домохозяйствам больше. Ведь одно дело – поставить 1 млн "кубов" на один завод, и совсем другое – поставить этот же миллион кубов населению. Это разветвленные сети и затраты выше. Поэтому во всем мире цены для населения выше", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Как снизить цены для людей

Эксперты прогнозируют, что цены на газ на мировых рынках могут опуститься еще ниже. Причем есть мнение, что тенденция продолжится даже накануне отопительного сезона, когда обычно газ начинает дорожать. Соответственно, понизится цена на газ для украинских промышленных потребителей, а вслед за ними – и для бытовых потребителей.

О том, что в ближайшее время газ для населения может и дальше дешеветь, заявил недавно и глава Кабмина Владимир Гройсман. "В июле цены на газ будут снижаться еще больше", – пообещал премьер.

Эксперты считают, что такой прогноз вполне оправдан.

"В принципе, еще есть возможность снижать цены на газ. Но пока это все равно происходит в ручном режиме. Потому что еще не до конца решен вопрос перехода полностью на рыночную модель обеспечения газом населения. Сейчас задача состоит в том, чтобы отказаться от ПСО. Избирательная кампания завершается, и пора говорить о переходе к неполитизированной системе. Когда тот же "Нафтогаз" сможет через свои дочерние предприятия поставлять газ населению напрямую, не отдавая этот газ облгазснабам. Таким образом, будет создана ситуация конкуренции. Удобнее всего менять систему летом, когда цена на газ минимальна. Так меньше рисков", – говорит Борис Кушнирук.

Анатолий Амелин также отмечает, что сегодня регулирование цен на газ для населения происходит в ручном режиме, а потому тарифы не напрямую зависят от движения цен на мировом рынке газа.

"ПСО и фиксированная цена – это все грубое нарушение рыночных условий, которое препятствует приходу в Украину инвестора. На рынке газа должно появиться много игроков, должен быть выбор, у кого покупать. А называть цену вслух и говорить, что она должна быть такой – это популизм. Фиксировать цену невозможно. Наоборот, нужно убрать искусственное ограничение на цены и убрать барьеры для прихода инвестора на добычу газа. Если мы отроем рынок и пустим в Украину иностранных инвесторов добывать газ, то цена пойдет вниз, потому что будет больше предложение и будет конкуренция между поставщиками. А пока у нас есть монополист в виде "Нафтогаза" и попытки регулировать тарифы в ручном режиме, мы будем только терять", – говорит он.

Какой может быть рыночная модель

Переход на рыночную модель газоснабжения населения и тарифообразования запланирован на начало 2020 года. Однако эксперты обращают внимание, что сама эта модель еще не продумана во всех подробностях. К тому же именно зимой, как правило, цены на газ выше, что может создать проблемы и для потребителей, и для поставщиков.

Борис Кушнирук считает: для предупреждения слишком высоких тарифов для населения в периоды подорожания газа и пиковых цен можно было бы ввести систему абонплаты. Такая действует, например, в Германии для всех видов коммунальных услуг.

"Это может быть введение абонплаты для физических лиц, когда человек будет покупать объем на весь год. С лета до лета, например. И компании, которые подают газ, брали бы на себя риски в случае, если изменится цена. Хотят они поставлять газ физлицам? В таком случае, должны купить физический объем газа на год и закачать в хранилища, просчитав рентабельность. Или заключать так называемые форвардные контракты, когда газ поставляется по фиксированной цене.

Мне, например, нравится механизм, который действует в Германии. Там вся система поставок коммунальных услуг идет через систему абонплаты, которая пересчитывается раз в год. Берутся данные за предыдущих три года, сколько в среднем потребляло домохозяйство. И на следующий год компания выставляет домохозяйству фиксированную сумму, которую платят ежемесячно весь год. А по итогам года делается перерасчет. Если потребление по факту было меньше, разницу возвращают. Как правило, эта разница идет в счет следующих платежей. А если потребление было больше – на следующий период абонплата будет больше. При этом данные счетчиков передаются только как аналитический материал. В таком случае 1) домохозяйство знает, сколько денег ему нужно на оплату коммунальных услуг, 2) предприятие знает, сколько денег оно получит от потребителя и 3) сглаживаются зимние пики платежей. У нас же зимой, как правило, растут долги", – объясняет Борис Кушнирук.

Александра Романюк

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