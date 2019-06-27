Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Причина в том, что мартовская индексация пенсий и единоразовые выплаты в марте и апреле в бюджете ПФУ не были предусмотрены. Об этом заявил глава Национального совета экономического развития и глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Это произошло из-за индексации пенсий и выплаты одноразовой помощи по пенсиям, начиная с весны. В марте, по данным Офиса по финансовому и экономическому анализу ВРУ, возник дефицит ПФ в 4,8 млрд грн, а в апреле уже в 5,2 млрд грн. При этом растут как доходы собственно самого пенсионного органа, так и расходы государственного бюджета, который дотирует солидарную пенсионную систему", – написал Дорошенко в Facebook.

Сколько денег уходит на пенсии

Первоначально бюджет Пенсионного фонда на 2019 год, согласно постановлению Кабмина от 16 января этого года, был утвержден в размере 397 млрд 734 млн 117,5 тыс. грн. В феврале его расходную часть скорректировали до 408 млрд 314 млн 332,7 тыс. грн. При этом собственные доходы Пенсионного фонда не изменились. По итогам года они должны составить 230 млрд 565 млн 339,6 тыс. грн. То есть всего 56% от размера бюджета ПФУ. Оставшиеся деньги должны поступить из госбюджета, и это – фактический размер дефицита Пенсионного фонда.

По данным Государственной фискальной службы, за пять месяцев 2019 года сумма поступлений от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составила 106,6 млрд грн. То есть чуть меньше половины от запланированного, что может свидетельствовать об определенном перевыполнении плана по сборам. При этом, по данным ПФУ, собственные доходы Фонда за январь-май составили 94,3 млрд грн, а из бюджета за пять месяцев на финансирование пенсионных выплат было получено 87,2 млрд грн. В сумме получается 181,5 млрд грн.

В течение этого года выросла сумма, которую Пенсионному фонду необходимо выплачивать каждый месяц. Так, если в январе и феврале сумма ежемесячных выплат ПФУ составляла примерно по 31 млрд грн, то в марте и апреле – уже по 41 млрд грн. В мае, когда прекратились дополнительные выплаты, общая сумма выплат снизилась до 36,3 млрд. А в июне, как говорится в сообщении ПФУ, в качестве пенсий выплатят 34 млрд грн.

Если даже сумма останется такой до конца года, это значит, необходимость в финансировании ПФУ за год составит свыше 420 млрд грн, т.е. заложенных в бюджете 408 млрд явно не хватит. Однако с сентября запланировано увеличить расходы на выплату пенсий еще на 2,5 млрд грн, напоминает Алексей Дорошенко, так что бюджет однозначно придется корректировать.

Есть и позитив

Интерес к "пенсионной" теме Алексей Дорошенко объясняет стремлением изучить покупательную способность всех категорий населения.

"Мы стали собирать информацию по Пенсионному фонду, чтобы понимать покупательную способность. Если по средней зарплате и т.д. мы имели все необходимые данные, то по пенсионерам у нас данных не было", – сказал он в комментарии сайту "Сегодня".

И на сегодняшний день незапланированный рост пенсий приносит и положительные результаты.

"Пенсионеры должны быть благодарны президентским выборам. Не было бы выборов – не было бы никакой индексации пенсий и разовой выплаты в марте и апреле. Это, конечно, дестабилизировало государственный бюджет, потому что эти расходы не были заложены. А поскольку курс гривни укрепляется, это означает, что деньги, которые нужно доложить для выплаты пенсий, мы должны занимать. Однако в данном случае мы повышаем покупательную способность, и это немного оживляет внутренний рынок, что, в принципе, хорошо. Причем в первом полугодии рост покупательной способности у пенсионеров был выше, чем у работающих", – говорит Алексей Дорошенко.

Хватит ли денег?

Эксперты считают, что, несмотря на рост пенсионных расходов, ситуацию нельзя назвать критической.

"Мы прогнозировали годовой дефицит Пенсионного фонда где-то 160 млрд грн, а на самом деле он получается даже немножко меньше. Но это по данным четырех месяцев, данные по полугодию и по итогам 9 месяцев могут быть хуже", – говорит Алексей Дорошенко.

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак также считает, что речь пока идет о сравнительно небольших суммах "перерасхода".

"8-9 млрд превышения плана, когда годовой бюджет Пенсионного фонда – более 400 млрд грн – это не критично. Это 2%. Немало, но не критично. Расходы выросли из-за выплат в марте и апреле. Но больше таких дыр не планируется. Потому нельзя сказать, что если за 4 месяца превышение составило 9 млрд, то за год будет 27. Это будет некорректно. О том, что будет дыра, было известно еще в начале года, мы говорили, что эти расходы не обеспечены средствами. Теперь получили результат", – говорит Тарас Козак.

Источники финансирования, по его мнению, найти можно. Например, в этом году НБУ может перечислить в бюджет больше денег, чем планировалось, в связи с тем, что в прошлом году прибыль банковского сектора превзошла ожидания. Кроме того, Украина продолжает успешно размещать государственные облигации.

"Госбюджет сегодня более-менее в нормальном положении, я думаю, что он будет выполнен и никаких проблем со своевременным получением пенсий не будет. Тем более, скоро парламентские выборы, и, понятно, все будут стараться, чтоб не было никаких волнений, потому что это сейчас никому не нужно", – говорит эксперт.

В то же время Алексей Дорошенко считает, что "сражаться сразу на всех фронтах" – отдавать внешние заимствования и при этом увеличивать выплаты пенсий – Украине будет крайне тяжело.

"Размеры выплат составляют 5,5 млрд долларов – на поддержание существующей пенсионной системы и 15,7 млрд дол. – на выплаты по внешним долгам. Эти цифры, честно говоря, сопоставимы между собой и кусаются. Украине, как воздух, необходимо увеличивать темп роста экономики, чтобы выплачивать внешние займы и пенсии одновременно", – говорит эксперт.

Что скажет МВФ?

Не допустить необоснованного роста социальных выплат – это было требование МВФ, сотрудничество с которым фактически приостановлено до окончания выборов в Раду и формирования нового правительства. Не станет ли невыполнение этого условия причиной для отсрочки переговоров по кредиту? Ведь 2019 год – время пиковых выплат по внешним заимствованиям, и эксперты не раз говорили, что без помощи международных кредиторов украинской экономике будет трудно справиться с такой нагрузкой.

"Сейчас речь уже идет о новой программе сотрудничества с МВФ. И понятно, что вопрос будет обсуждаться уже с абсолютно новыми людьми. Потому что у нас новый президент, будет новая Верховная Рада, новое правительство. А к новому правительству при новом президенте у МВФ не может быть претензий, потому что не они делали эти популистские шаги. Поэтому я не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные последствия при заключении нового соглашения с МВФ", – считает Тарас Козак.

Александра Романюк

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