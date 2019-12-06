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Цены в Украине: хоть что-то у нас почти

09.12.2019 / 09:28
Цены в Украине: хоть что-то у нас почти
Уровень цен в Украине постепенно приближается к европейскому. Одна из причин - как ни странно, укрепление (примерно на 15% с начала года) национальной валюты.

 Где-то на столько же уменьшилась разница между средней стоимостью продовольственных и промышленных товаров в Украине и в Объединенной Европе. Ведь, как, например, цены большинства товаров в гривне, несмотря на ревальвацию, остались на прежнем уровне, а по некоторым позициям даже выросли - учитывая инфляционные процессы, сезонность и дефицит. Соответственно, в пересчете на доллары или евро стоимость товаров повысилась еще больше приблизившись к среднеевропейской.

Конечно, по сравнению с богатыми странами Евросоюза с высоким уровнем доходов товары (особенно - продукты) у нас не такие уж и дорогие. К примеру, в Дании цены на 30% выше, чем среднеевропейские. В Швеции, Финляндии, Ирландии, Люксембурге, Австрии - на 20-25%. Но и доходы местных граждан в разы (а то и в десятки раз) выше, чем у нас. Поэтому куда объективнее будет сравнение с менее богатыми - восточными государствами ЕС. Так вот: в Болгарии, Польше и Румынии цены на 25-35% ниже, чем в среднем по Европе. В Венгрии, Литве, Чехии - на 15-18%. И мы, оказывается, не особенно им "уступаем". Более того, по среднему уровню стоимости продуктов украинцы уже "догнали" румын, поляков и болгар. А некоторые товары у нас даже дороже. Также ниже, чем в Украине, цены (за отдельными исключениями) и в ряде государств континента, не входящих в ЕС - в Сербии, Боснии и Герцеговине, Албании и Северной Македонии. Касается это и промышленной, и - что удивительно для такой как наша "аграрной" страны - продовольственной продукции.

2019-й: Цены вверх - "полет нормальный"?

Не секрет, что львиная доля наших расходов приходится на коммунальные услуги и продукты. К примеру, на продукты, по данным Госстата, украинская семья ежемесячно тратит примерно 4000 гривень. Покупка мяса - это 25% всех "продовольственных" расходов. 15% идет на хлеб. 12% платим за молоко, сыр и яйца. Еще 10% затрат приходится на картофель.

К сожалению, большинство этих товаров с начала года подорожали. Поэтому далее - о том, как же менялись ценники в украинских магазинах и на рынках. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, которые на своей странице в Фейсбук привел председатель организации Алексей Дорошенко, средняя стоимость продовольственных товаров изменилась в рамках показателя инфляции (6-8%). Прежде всего, это касается так называемых социальных продуктов (31 позиция). Конечно же, с отдельными исключениями - например, резкий скачок стоимости лука весной или картофеля - в августе-сентябре. Кроме того, сейчас "галопируют" цены на яблоки и гречневую крупу. Всего, по данным Ассоциации, "социальная продуктовая корзина" за первые десять месяцев года подорожала на 5,9% - с 1233 до 1306 гривень. Дальше - конкретнее.

1. Сначала о приятном. Стоимость нашего "культового" продукта - сала, - по данным Ассоциации, вообще не изменилась. А Госстат даже отчитывается о трехпроцентном снижении цены. А яйца подешевели довольно "прилично" - на 12,6-16,7%. Упали в цене и некоторые овощи борщевого набора: капуста - на 18,8% (может, Николай Янович Азиров домой вернется? - шутка), свекла - на 16,7%, морковь - на 30%, лук (после пресловутых весенних "качелей ») - аж на 43,2%!

2. Фактически не изменилась стоимость подсолнечного масла, риса, манной и ячменной крупы.

3. Подорожали - но несущественно: мука (на 1,7%), говядина (3,8), куриное филе (4,5), творог (4,6%). Примерно на уровень инфляции возросла стоимость вареной колбасы (5%), свинины (6), сахара (7,3), молока (7,5), белого батона (7,9%).

4. Существеннее повысились цены на ржаной хлеб (14,7%), пшеничный хлеб из муки первого сорта (14,5), пшеничный хлеб из муки высшего сорта (9,2), куриные тушки (10,2), мороженую рыбу (10), сливочное масло (9,4), сметану (9,2%).

5. И напоследок - о неприятных ценовых «сюрпризах». Гречка с января прибавила в цене 70% (как объясняют эксперты - из-за сокращения на 60% посевов этой культуры). По прогнозам, к концу года за кило диетической крупы придется выложить 32-33 гривень. Яблоки за десять месяцев подорожали на 73% (из-за неурожая). И наконец о печальном (но таком вкусном) нынешнем "рекордсмене": картофель вырос в цене, по подсчетам специалистов, вплоть до 90%.

Казалось бы, если оставить за скобками пункт №5, - ситуация не такая уж и плохая. Но все, как говорится, познается в сравнении. И если сравнивать эти цифры с ситуацией в соседних странах, то повышение курса гривни, к сожалению, не в нашу пользу.

Украина vs Польша: стоимость продуктов

Так уж сложилось, что самыми яркими и наиболее показательными у нас считают сравнения с Польшей. Соседние страны сопоставимы по территории, численности населения, "стартовым" экономическим условиям и т.п. Вполне логично такое сравнение и по ценовым параметрам. Сразу же заметим: цены в различных торговых сетях Польше, как и в Украине, существенно отличаются. Также довольно распространены, как и у нас, всевозможные акционные предложения. Поэтому подсчитать "до копейки", в чью же пользу ценовое соотношение, фактически невозможно. Но оценить общие тенденции собранная нами информация, думаем, поможет. Итак:

Свиной ошеек в украинском супер- и гипермаркетах стоит 120-140 гривень, в Польше (в пересчете на наши деньги) - 110-130. Стоимость сосисок высшего сорта из свинины - 120-160 гривень, в Польше - 100-120. В среднем на 10-20 гривень дороже у нас килограмм свиных грудинки и ветчины. Приблизительно на 50-70 гривень за килограмм в Польше дешевле рыба (лосось, сёмга, форель).

Что касается мясной продукции, то до недавних пор в Украине дешевле, чем в соседней стране, была птица: куриные ножки - в среднем на 10-15 гривень за килограмм, филе - на 12-25, окорочка - на 2-5 гривень, филе индейки - примерно на 20 гривень. Но теперь, по данным специалистов, стоимость этой продукции выравнивается.

А вот яйца в Украине все еще дешевле - примерно на 10 гривень за десяток. Подсолнечное масло в маркетах Киева и Варшавы стоит одинаково. Зато оливковое, производимое в странах ЕС, в Польше немного дешевле.

Твердые сыры в Украине в среднем на 20% дороже. Как и масло. Еще большая разница (не в нашу пользу) в стоимости молока. У нас - примерно 30 гривень за литровую бутылку, в Польше - меньше 20 (в пересчете). То же касается и все более популярного у нас спагетти из твердых сортов пшеницы - полукилограммовая пачка в среднем на 10 гривень дороже, чем у соседей. Может, сказывается, что Польша находится ближе к Италии? Но и цены на другие мучные изделия у соседей ниже. В частности, на хлеб, - который, кстати, очень часто выпекают из украинской муки - на 15-20%. При этом стоимость самого муки, а также сахара, риса, других популярных круп примерно одинакова. Как и стоимость большинства овощей. Но именно сейчас сезонная овощная продукция в Украине стремительно дорожает, тогда как в Польше ее стоимость фактически не меняется. О причинах - чуть позже...

Что касается алкогольных напитков, то водка в Польше дороже - в среднем 130 гривень за "поллитровку". Средняя стоимость сигарет в соседней стране - 80 гривень. Что делает такой привлекательной контрабанду украинских табачных изделий. Особенно, когда предполагают переправлять дальше по территории ЕС - например, в Германии, Франции или Британии, где пачка сигарет в среднем обходится курильщикам соответственно в 135, 190 и 300 гривень (на наши деньги). Но можно ли считать такое ​​наше ценовое преимущество над Европой "победой", - сказать сложно (автор просто не курит)...

В целом же, хотя некоторые продукты у нас и дешевле, чем в Польше, слишком радоваться, наверное, не стоит: ведь покупательная способность украинцев гораздо ниже. Средняя зарплата в Польше - более 1000 евро, в Украине - 400. На минимальную зарплату в нашей стране, как подсчитали эксперты, можно купить менее 40 так называемых "борщевых" наборов, в Польше - более 80.

Украина vs Польша: промышленные товары

По данным туристических и "шопинговых" сайтов, кроссовки популярных марок в Варшаве можно купить гривень на 400-600 дешевле, чем в Киеве. То же касается и другой качественной обуви и брендовой одежды - в частности, платьев, поло, футболок, свитеров и кардиганов. При этом, как утверждают путешественники-шопоголики, скидки в Польше - например, в ту же "черную пятницу" - действительно реальные, в отличие от Украины, где в большинстве случаев такие "подарки" покупателям - фикция. (Читайте к примеру, в материале Укринформа). Среди причин переплаты - правило, согласно которому брендированный товар в Украину можно импортировать только с согласия владельца бренда. А далеко не все хозяева мировых брендов считают для себя выгодным работать в Украине. Соответственно, на этой ситуации наживаются посредники. Также у нас достаточно высокая по сравнению с европейской ввозная пошлина на одежду и обувь - иногда до 40%!

Что касается товаров бытовой химии, то стиральный порошок популярных мировых брендов в Польше дешевле. К примеру, по подсчетам украинских экспертов, за одну стирку с использованием порошка или геля "Персил" или "Ариэль" украинцы платят чуть ли не вдвое дороже, такой же продукции "Тайд" - примерно на 10%. Зато средства для мытья посуды, шампуни, зубные пасты - у нас наоборот на 10-20% дешевле.

При этом закупка промышленных товаров в Польше привлекает наших соотечественников возможностями так называемой системы Tax Free. Речь идет о возвращении части налога на добавленную стоимость иностранцам, которые вывозят купленный товар за пределы страны. Сэкономить можно, купив в Польше товары или услуги на сумму не менее 200 злотых (около 1200 гривень) в одном чеке и оформив соответствующий документ. Скажем, ставка НДС на бытовую технику в соседней стране - 23%. Иностранным покупателям возвращают, как правило, 18,7% стоимости товара. А некоторые торговые сети предлагают в качестве бонуса и полный возврат НДС.

Кстати о бытовой технике - в Польше, как и у нас, в разных сетях и на различные модели цены разные. Поэтому если исследовать предложения украинских и польских супермаркетов и Интернет-магазинов, о единой тенденции говорить сложно. К примеру, большинство популярных моделей телевизоров в соседней стране дешевле. А вот стиральные машины и микроволновые печи (особенно - старых моделей) дешевле у нас. Как и мелкая бытовая техника (фены, кухонные комбайны, кофеварки). Но речь идет о незначительной разнице (или в нашу, или в их пользу). То есть, поляки и украинцы дома покупают технику примерно за одинаковую цену. Но украинцы, которые едут за покупками в Польшу, могут сэкономить благодаря упомянутому уже возврату НДС.

Причины "ценового статус-кво": монополии, налогообложение, "вчерашние" технологии

Еще недавно стоимость большинства продуктов в соседней стране была немного выше, чем у нас. За исключением разве что молока и мяса (кроме курятины). В частности, дороже были овощи. Но к осени-2019 цены выровнялись. Более того, мы готовы "вырваться вперед" (несмотря на то, что продукты в Польше за последний год также подорожали - в среднем на 6%). И причина не только в укреплении гривни. Например, сезонные колебания стоимости продуктов в соседней стране (как и почти по всей Европе) составляют 2-3, изредка - 4-5%. Исключение - разве что цены на огурцы, помидоры, перец и грибы, разница между стоимостью которых в период пиковой предложения и во время условного дефицита достигают аж (!) 10-15%. Зато украинского потребителя "не удивляет" и разница в 70-100 и даже 150%!

И это отчасти связано с тем, что мы, даже выращивая хорошие урожаи фруктов и овощей, не умеем должным образом хранить продукцию. В частности, не хватает современных хранилищ. К примеру, по некоторым данным, из-за неправильного хранения Украина ежегодно теряет треть (примерно 6 миллионов тонн) выращенного картофеля. Этого бы хватило для того, чтобы полностью обеспечить потребности населения - даже в неурожайные годы.

Также на сезонное колебание цен влияет разная стоимость энергоресурсов (особенно - газа) в разные периоды. Тогда как в Польше эта стоимость в течение всего года примерно одинаковая. А еще в Польше и Турции большинство овощей выращивают в теплицах. Соответственно, урожай не зависит от погодных факторов, как в Украине, где эти культуры выращивают в основном в открытом грунте. Хотя, по мнению многих, лучше есть не очень красивые огурцы и помидоры "с поля", чем блестящие и крупные, но невкусные овощи, выращенные на гидропонике. Утверждение спорное, - говорят эксперты. Качество и безопасность продукции на полках польских маркетов намного выше, чем у нас.

Среди других причин высоких цен в Украине специалисты называют следующие:

1. Более высокая себестоимость отечественного животноводства, кроме птицеводства, и трудности при пересечении границы транспортом с продуктами, которые быстро портятся. Украинские мощности по производству мяса и молока, в основном, неэффективны по сравнению с европейскими фермерскими хозяйствами. Большинство свинокомплексов и молочных ферм в Украине работают как дополнение к растениеводству, чтобы обеспечить работой местных крестьян-пайщиков.

2. Антиконкурентные сговоры. Низкой себестоимостью в Украине могут похвастаться лишь производители курятины. Но все мощности сконцентрированы в руках нескольких холдингов. Что позволяет их владельцам "договариваться" о ценовой политике. Как следствие - крупнейшие производители накручивают маржу на свою продукцию до 40% себестоимости.

3. Отсутствие на государственном уровне учета, четкой "картинки", сколько и чего мы производим и потребляем. В результате и возникают продовольственные "провалы". Как это, например, было в начале года с луком или осенью - с картофелем.

4. Все еще неповоротливый бизнес, который иногда поздно реагирует на товарный дефицит. И так называемый психологический фактор. Когда из-за незначительного недостатка товара спрос на него резко возрастает. Соответственно, в разы растет цена. И часто панические настроения и ажиотаж вокруг тех или иных продуктов раздувают производители, продавцы и посредники.

5. И не главное: По словам председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, одной из основных причин разницы в украинских и польских ценах является система налогообложения. В Польше средний размер НДС на товары продуктовой группы - 5%, у нас - 20%. Вообще же в соседней стране к вопросу налогообложения подходят довольно взвешенно и избирательно. В частности, с обеспечением преференций для продукции собственного производства и поддержки производителей социальных товаров. Поэтому размер налога на добавленную стоимость варьируется там - в зависимости от групп товаров - от 0% до 23%. Именно благодаря таким преференциям в Польше или странах Балтии украинскую курятину, экспортом которой мы так гордимся, скажем, можно купить дешевле, чем у нас. А в далекой Испании из-за этого дешевле, чем у нас, еще одна украинская "экспортная гордость" - подсолнечное масло... Так что, выводы делайте сами.

Владислав Обух, Киев

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продукты, цены, товары
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