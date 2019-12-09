Земельное ГОРе: понесут ли братья Горовые наказание за аферы на 500 гектаров?

В последние годы каждая новая власть, становясь к штурвалу, обещает одно: прикрыть коррупционные схемы, вывести набело крутящиеся в тени миллионы и посадить взяточников. Команда Владимира Зеленского – не исключение.

Были основания полагать, что ее обещания не разойдутся с делом, ведь одним из первых решений новых стало увольнение руководителя одной из самых коррупционных структур в стране – Государственной архитектурно-строительной инспекции. Однако такого кадрового решения для разрушения коррупционных пирамид крайне мало. Увольнение пешек не решает проблему «смотрящих» - людей, к которым стекаются ручейки криминальных денег со всех уровней.

На место пешек приходят другие пешки, а эти «ферзи» остаются неизменными. К примеру, «смотрящие» за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые, входящие в бизнес-группировку «теневого мэра» столицы Вадима Столара. Они не только сохранили все схемы сбивания денег с застройщиков, но и начали планируют стать земельными баронами. Подготовку к открытию рынка земли оперившиеся еще при Викторе Януковича братья начали с обкатки земельных афер в столице и ее ближайших околицах. Знающие люди говорят, что помогает им в этом бывший глава Госгеокадастра Олег Цвях, в свое время с треском уволенный Владимиром Гройсманом. То увольнение стало чистой формальностью, ведь Цвях выполнял все распоряжения Кабмина, и свое влияние продажный чиновник сохранил. У него сохранились все связи на уровне Киева и области, и теперь Цвях, найдя себе новых подельников в лице Горовых и Столара, рулит земельными аферами из тени.

Помимо множества мелких сделок братья отличились двумя очень крупными, в результате которых из государственной собственности были выведены почти 500 гектаров земли под Киевом – 177 в Чапаевке и 323 гектара в Киево-Святошинском районе. Размах и наглость Горовых были столь велики, что спрятать концы в воду не удалось – суд наложил арест на украденную землю, а СБУ возбудила сразу два уголовных дела.

Афера с землей в Киево-Святошинском районе впечатляет своей беспринципностью и масштабом. По оценке суда, речь идет о выгоде в 50 миллионов долларов, ведь каждая сотка из 323 украденных гектаров стоит минимум 1500 у.е. Рыночная стоимость земли оценивается втрое дороже – в 160 миллионов долларов.

Схема состоит из нескольких этапов. Сперва руководители районных отделений Геокадастра Киевщины, нашли в «Пуще-Водице» 323 «свободных» гектара и вывели с баланса госпредприятия, а затем распаевали на участки по два гектара. Вторым этапом чиновники госгеокадастра нашли 163 подставных «атошника», часть их которых и в самом деле были в зоне боевых действий.

Второй этап в этой схеме, по версии СБУ, заключался в том, что чиновники госгеокадастра нашли 163 подставных лица, часть из которых действительно имела статус участника АТО. Землю очень оперативно передали участникам АТО. Так оперативно, что общественник Александр Дорошенко, который возглавляет организацию помощи бывшим бойцам АТО в оформлении документов для получения гарантированной государством земли, просто диву дается. По его статистике, не более 1% подавших документы на получение земли успешно прошли все круги бюрократического ада. А тут 100-процентное попадание в точку!

Третьим этапом счастливые обладатели земли, передали ее в качестве акционеров в уставной капитал ООО «Фермеры Киевщины», которая, к слову, отсутствует в реестре Министерства юстиции.

Потом участники-Атовцы передали 70 га в качестве акционеров в установной капитал ТОВ «Фермеры Киевщины» (отсутствует в реестре Министерства юстиции). Сделки зарегистрировали у нотариуса – и вуаля!

Любопытно, что в кадастре земля, в зависимости от формы поиска, находится или госсобственности, или в уже в частной собственности.

Все участки должны были в перспективе пойти под высотную застройку, которая уже ведется на части земель, ранее принадлежавшей тому же госпредприятию.

Теперь этим делом занимается СБУ, открывшая сразу два уголовных дела по Чапаевке и Пуща-Водице. У братьев Горовых есть богатый опыт избегания тюремного заключения с помощью влиятельных покровителей, которым они исправно сливают часть денежного потока от коррупционных схем. Остается лишь надеяться, что в новых условиях они не найдут, за кого спрятаться, и не смогут избежать наказания за свои преступления.

Степан Львовский, Антикор