Чтобы избавиться от «смотрящих» и одиозных застройщиков нужно убирать Кличко, - эксперт

Строительная сфера в Украине тотально коррумпирована из-за чего страдает качество строящихся объектов, а также растет их цена. И ликвидировать коррупцию невозможно, пока своих должностей не лишаться чиновники, «крышующие» строительный беспредел. Об этом заявил адвокат и правозащитник Эдуард Багиров, комментируя поручение президента Владимира Зеленского навести порядок в отрасли.

«Я в прошлом сам строитель, работал в строительном управлении, строил дома в Киеве… и мне импонирует желание президента Владимира Зеленского навести порядок в той сфере, где порядок отсутствует и творится полная строительная анархия. Когда получают разрешения не те, кто предлагает современные идеи и проекты, которые могли бы украсить любую столицу Европы, а компании, имеющие доступ «к телу» первых лиц города Киева. Путем коррупционных схем и выплаты взяток они получают разрешения на отвод земли и строительство стандартных, не современных, а старых, «совковых» проектных домов, которые они потом втридорога продают гражданам», - заявил эксперт.

«Специалисты (в разрешительной сфере, - Ред.), которые работали раньше и которых я знал, уже ушли на пенсию. Вместо них понабирали кумовьев и родственников, закончивших какие-то ВУЗы, просто имеющих на руках дипломы, но не имеющих мозгов. Вместо мозгов - желание зарабатывать на получении взяток. Они даже не разбираются в тех вопросах, на которые дают разрешения. Главное – чтобы деньги заплатили. Эти люди могут подписать любые документы, а потом уже выясняется, что те или иные строительные конструкции нельзя строить по разным причинам - техническим, экологическим и так далее. Но когда выясняется, то уже поздно…. Коррупционная составляющая напрямую влияет на качество и безопасность строительства», - отметил он.

Кроме того, рассказал эксперт, взятки закладываются в цену квадратных метров, жилье для покупателя становится дороже.

«Как минимум на треть. 30-40% себестоимости квартиры это взятки, и в связи с этим строительные компании, чтобы получить прибыль, идут на преступление. Вместо качественных строительных материалов используют не той марки цемент, не того качества кирпичи, не того качества конструкции… А мы, граждане Украины, это покупаем и за это платим, потому что главное для нас это купить квартиру. А то, что данную квартиру не оставишь детям, не говоря уже про внуков, об этом никто не думает… Я, как строитель крайне возмущен качеством работы и результатом где-то 80% всех новых домов… людей дурят», - заявил он.

Сфера строительств пронизана институтом «смотрящих», без которых невозможно ничего ни построить, ни ввести в эксплуатацию, все строители вынуждены платить взятки.

«Эти «смотрящие» не просто берут деньги на стадии фундамента, они берут деньги и обещают, что здание будет принято в эксплуатацию, подключено к сетям. В результате появляются дома, построенные без согласования подключения канализации… без согласования подключения к электроэнергии. Я лично поднимался в гости на 15 этаж пешком, потому что лифты отключили… Но, в конце концов, через решения судов или еще как-то все договариваются…. У нас много говорят, что полиция коррумпирована или сфера образования. Но если не первое, то точно второе место в Украине занимает коррупция в строительстве», - считает юрист.

Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых, о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещаний по вопросам реформирования сферы градостроительства прямым текстом называл их имена. Однако, они так и не были наказаны. Эксперт считает, что государство годами ничего не может поделать с существованием подобных людей, потому, что чиновникам они выгодны.

«Согласно нормам Конституции, народ Украины является источником власти, но на самом деле властью являются те, кого мы выбрали. И те кого мы выбрали, выбирают деньги, а не права народа Украины. Соответственно, пока есть выгода чиновникам, нельзя побороть тех, кто эту выгоду приносит. Они получают сотни миллионов долларов. Зачем мне отказываться от получения денег, которые мне предлагают? Я сижу в Кабинете Министров, Верховной Раде, ОП или КМДА - мне приносят деньги, почему я должен отказываться? И мне не важно, кто приносит, не важна фамилия этого «смотрящего» - их много было за последние 25 лет…. Чиновники и «смотрящие» работают в одной команде. Меняются фамилии, меняются названия, организации, а суть остается одна и та же», - отметил юрист.

Он также рассказал о существовании таких застройщиков как Вадим Столар, которые благодаря близости к власти получает преференции на рынке.

«Строительный бизнес это некий торт. Есть крошки торта, есть центр с шоколадкой и цветочками. То есть, есть вкусные места, а есть не очень. Вот Столар и другие, которые имеют доступ «к телу» и коррупционные связи, получают самые жирные, самые вкусные кусочки тортика….

Столар относится к той категории непотопляемых строительных авианосцев, которые все время зарабатывали на самых «вкусных» земельных участках в центральных районах Киева. Все это знают, мэр летает на его чартерном самолете, есть видео, есть куча материалов и… ничего. Ведь Кличко хочет быть мэром дальше. А с тех денег, которые дает Столар, они будут покупать СМИ, делать рекламу Кличко, его команде, развешивать бигборды. Будут пытаться обмануть киевлян, чтобы те выбрали Кличко еще раз… Не для того, чтобы Кличко сделал что-то полезное для жителей города. А чтобы он давал столарам возможность по-прежнему воровать у киевлян землю, продавал коммунальное имущество и здания своим подельникам», - рассказал он.

По мнению эксперта, правильным решением по борьбе со строительной мафией, по крайней мере на уровне столицы, было бы увольнение Виталия Кличко с занимаемой должности и устранение всей его «команды».

«Всю банду-команду, всех депутатов оттуда выгнать, потому что они стоят за коррупционной схемой и зарабатывают на строительном бизнесе миллионы... Ничего не поменяется, пока мы не вычистим их полностью, не уберем людей, которые приходят во власть только ради того, чтобы воровать. Воровать бюджет, воровать землю, продавать строительные решения, продавать участки для строительства домов и т.д.» - убежден эксперт.