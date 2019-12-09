"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним

По его словам, по просьбе Европейской комиссии был обсужден вопрос возможности урегулирования вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил Витренко.

"Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы", - резюмировал он.

Источник