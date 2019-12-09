Госбюджет-2020: кому добавят денег в сфере образования и науки

В частности, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд.

Интересно, что при этом по целому ряду бюджетных статей заметно сокращение расходов. Так, вузам вместо 31,3 млрд грн (в этом году) выделят 27,9 млрд. На методическое и аналитическое обеспечение учреждений образования – всего 106 млн вместо 992,8 млн. На физподготовку школьников и студентов в бюджете заложили 148,6 млрд вместо 165,3 в этом году. "Малой академии наук" урезали финансирование с 202 млн до 175. Бюджет Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта сократится вдвое: с 1 млн грн до 500 тыс. Более скромный бюджет закладывается на проведение педагогических олимпиад и конкурса "Учитель года" – 10 млн вместо 14-ти.

В то же время другие бюджетные статьи получили "прибавку", причем некоторые – довольно существенную. При этом расходы на само министерство вырастут на 10% (со 122,6 до 134,9 млн грн).

Особое внимание – качеству образования

Например, гораздо более значительные суммы выделяются на все, что связано с качеством образования. Так, для Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, а также на госаттестацию и аккредитацию вузов в 2020 году выделили в 5 раз больше денег, чем в нынешнем: 107,6 млн грн вместо 20 млн. Государственная служба качества образования вместо 31,8 млн грн получит сразу 147 млн. Вырастут и расходы на ЗНО и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания – с 256,6 млн грн до 353,9 млн.

Именно стремлением повысить качество образования в правительстве объясняют особое внимание к так называемым опорным школам и лучшее материальное обеспечение таких школ. Уже в следующем году в каждом районе планируется выбрать в качестве "опорных" крупные школы, где нет дефицита учителей по каждому предмету, и развивать именно такие школы. При этом обещают организовать подвозку детей к опорным школам специальными автобусами из всех окрестных населенных пунктов. В то время как небольшие сельские школы, где один учитель преподает порой по несколько предметов, будут постепенно сокращать.

Субвенция местным бюджетам на реализацию новой программы "Способная (укр. – спроможна) школа для лучших результатов" на 2020 год составляет 3,5 млрд грн. В основном эти деньги пойдут на ремонты и закупку оборудования для опорных школ. А 600 млн грн из этой суммы потратят на закупку автобусов для опорных школ (на 100 млн грн больше, чем в 2019-м).

Отметим, что на внедрение НУШ ("Новой украинской школы") в следующем году планируют потратить из госбюжета немногим большую сумму, чем в 2019-м, – 1,4 млрд грн (в 2019-м было предусмотрено 1,2 млрд грн).

Профобразование в приоритете

В бюджете на следующий год нашли отражение планы правительства насчет развития среднего специального образования и подготовки специалистов рабочих профессий. Так, на обеспечение профобразования по профессиям общегосударственного значения выделяется 200 млн грн (было 163 млн), на оплату профподготовки людей с инвалидностью – 225 млн (было 208). А субвенция местным бюджетам на создание учебно-практических центров современного профобразования увеличилась сразу в пять раз: с 50 млн в 2019 году до 259 млн в 2020-м.

Кроме того, впервые в 2020 году в госбюджете будет предусмотрено почти 4,9 млрд грн по статье "Подготовка кадров учреждениями профессионального предвысшего образования". Такой новый вид образования будет введен только со следующего года. Техникумы и колледжи начнут готовить младших бакалавров.

Внимание науке

Также, судя по увеличившемуся финансированию, гораздо больше внимания, чем раньше, планируется уделять науке. Так, на поддержку приоритетных научных исследований и разработок в вузах предусмотрено в четыре раза больше денег: 400 млн грн вместо 100 млн в 2019 году. На работу Национального фонда исследований, грантовую поддержку научных и научно-технических разработок выделяется вдвое больше средств: 525,5 млн грн вместо 262 млн. На научную и научно-техническую деятельность вузов направят 1,16 млрд грн вместо 968 млн в нынешнем году. Финансирование работы антарктической станции "Академик Вернадский" вырастет с 60 млн до 143,5 млн грн. Больше денег выделят и на государственные премии, стипендии и гранты в области образования, науки и техники: почти 63 млн грн (в этом году – 45 млн).

В частности, в МОН сообщили, что в следующем году планируется выделить рекордную сумму – 100 млн грн – на реализацию научных проектов молодых ученых. Из них 70 млн грн пойдет на проекты, победившие в конкурсах в минувшие годы (всего 152 проекта), а 30 млн грн – на новые работы (планируется отобрать 47 лучших).

Добавим, что суммы на стипендии студентам и на их проезд в общественном транспорте, по сравнению с нынешним годом, практически не изменились. На стипендии в бюджете-2020 выделяется 3,5 млрд грн (было 3,4 млрд), на льготные проездные – 18 млн (столько же и в 2019-м).

Кто сможет поправить свое материальное положение

В 2020 году впервые вводится сразу несколько бюджетных статей, связанных с материально-технической поддержкой образовательных учреждений и материального положения учащихся и работников этой сферы. Так, 250 млн впервые выделено Фонду развития вузов. Этот фонд планируется создать специально для того, чтобы в нем аккумулировались средства на ремонты в высших учебных заведениях. Впервые за многие годы в госбюджете предусмотрены средства для предоставления ипотечных кредитов педагогам, хотя сумма, как для такой цели, довольно скромная: всего 2 млн грн.

Также впервые в госбюджете закладываются средства на льготные кредиты для студентов для оплаты обучения в вузах: 36,85 млн грн.

Но, пожалуй, больше всех бюджет на 2020 год должен порадовать молодых учителей. В законе впервые предусмотрена субвенция местным бюджетам "на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования" в размере 3,7 млрд грн. Эти деньги предназначены для молодых учителей – точнее, учителей средних школ со стажем менее 10 лет, чтобы стимулировать их оставаться в профессии. В Министерстве образования и науки обещают, что в конце следующего года все молодые учителя получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2020 года). Прожиточный минимум составляет 2027 грн, таким образом, педагоги со стажем до 10 лет получат в 2020 году, кроме зарплаты, еще дополнительно 20 270 грн.

Ожидается, что в следующем году вырастут зарплаты и у других педработников. В частности, в Министерстве образования и науки обещают начислять зарплаты учителям в соответствии с реальным количеством учеников, а не по старым данным. Кроме того, надбавка за престижность профессии в каждом регионе должна вырасти до 20% (сейчас в некоторых областях она составляет 5%). Ожидается, что в среднем зарплата учителей в 2020 году вырастет на 9%.

Александра Романюк

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