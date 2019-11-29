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За год средняя зарплата выросла на 16% – Госстат

29.11.2019 / 15:23
В октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2019 годаразмер средней зарплаты увеличился на 0,4%.

Самые высокие зарплаты в октябре получали работники, занятые в сфере финансов и страхования - в среднем 19 571 гривен в месяц (на 9,2% больше, чем в сентябре).

Работники ИТ-отрасли в среднем получили 17 057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.

Самые маленькие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 15 862 гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты в октябре получили жители Буковины - в среднем 8211 гривны.

Напомним: в новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.

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