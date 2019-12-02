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У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома" в Германии, Польше и Молдове

02.12.2019 / 11:17
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко констатирует разную готовность судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

При этом соглашаясь, что это связано с политической конъюнктурой.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", – сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу, 29 ноября, вечером.

"Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее", – отметил Витренко.

В то же время он указал: при выборе юрисдикций в делах о взыскании для "Нафтогаза" важен "не процесс, а результат". "В Германии те активы, которые есть, они не такие привлекательные для нас", – пояснил исполнительный директор НАК.

Он напомнил, что "Нафтогаз" уже добился ареста множества имущества "Газпрома" во многих странах.

"И уже 4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним в отношении принудительного взыскания в Нидерландах. Там мы арестовали активы на сумму более $5,2 млрд. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг "Газпрома", – сказал Витренко.

По его словам, если не будет достигнута договоренность о выплате долга газом в рамках предложенного "Нафтогазом" компромисса, то украинской компании удастся взыскать его в следующем году.

Как подчеркнул Витренко, речь идет об уже выигранном арбитраже, однако по инициативе "Газпрома" начат новый арбитраж, где сумма встречных исковых требований "Нафтогаза" превышает $12 млрд.

"И там только слушания будут в 2021 году. Мы ждем, что выиграем в новом арбитраже миллиарды, затем будем взыскивать новые суммы", – сказал исполнительный директор НАК.

Источник

Газпром, Нафтогаз, Витренко
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