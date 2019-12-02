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Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

02.12.2019 / 11:48
Встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком 28 ноября в Вене состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам.

Это отмечается в сообщении, обнародованном на правительственном портале.

"Рабочая двухсторонняя встреча состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам: Украина РФ и ЕС", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу.

"Вместе с европейской стороной правительство отстаивает позицию относительно европейских правил и долгосрочного контракта", – подчеркивается в сообщении.

Источник 

переговоры, встреча, Новак, Оржель
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