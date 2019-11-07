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В Кабмине ожидают, что средняя зарплата в Украине ежегодно будет расти на 2 тысячи гривен

07.11.2019 / 17:19
В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.

Об этом сообщил в Facebook глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине будет составлять:

12 497 в 2020 году.
14 187 в 2021 году.
16 047 в 2022 году.

"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен", - добавил министр.

Напомним: задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривень или на 18,8%.

Источник

зарплата, Минэкономики, Милованов, средняя зарплата
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