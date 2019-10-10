Войти | Зарегистрироваться
12:47

четверг,
10 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Премьер: никаких решений по повышению тарифов не принималось

10.10.2019 / 12:17
Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление.

Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.

"Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет", – отметил премьер.

Источник 

Кабмин, тарифы, отопление, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 октября
9 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.