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Вступил в силу закон об отсрочке перехода Рады на электронный документооборот

03.02.2020 / 17:18
Закон об отсрочке окончательного перехода Верховной рады на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года 2 февраля вступил в силу.

В субботу, 1 февраля, он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва.

Предусматривается, что с 4 февраля по 1 сентября 2020 года будет переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

Документом вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин "письменная форма документа".

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, 31 января проект закона подписал президент Владимир Зеленский, а 1 февраля он был опубликован в "Голосе Украины".

В частности, 16 января парламент принял во втором чтении законопроект №2492, за документ проголосовал 251 нардеп.

Источник

ВР, электронный документооборот
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