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Вступил в силу закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства

03.02.2020 / 17:59
Законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)" в воскресенье, 2 февраля, вступил в силу.

 В субботу, 1 февраля, документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, вносятся изменение в статью 265 Кодекса законов о труде Украины по поводу уменьшения размера штрафных санкций за нарушения требований трудового законодательства.

Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов наказывается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Напомним, 31 января документ подписал глава государства Владимир Зеленский, а 1 февраля он был опубликован в издании "Голос Украины".

Источник

штраф, трудовое законодательство
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