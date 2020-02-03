Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский озвучил опасения о "черных ящиках"

Об этом шла речь в интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером 2 февраля

Как сообщил глава украинского государства, иранская сторона предложила включить украинских специалистов в группу по расшифровке "черных ящиков".

Прямая речь Зеленского: "Иран уже понимает, что у нас есть больше доказательств, чем было в самом начале. В понедельник (3 февраля - ред.) они нас приглашают лететь в Иран. ... Мы очень боимся этого. Почему. Они могут пригласить наших специалистов в их ... наверное, современную, лабораторию".

"Но нам уже тогда (в начале января - ред.) наши специалисты сказали, что технически они (Иран - ред.) не готовы к правильной, истинной расшифровкt (черных ящиков - ред.)".

"Поэтому я боюсь, что они могут их привлечь к расшифровке там, на месте, вместе это сделать, а потом сказать "ну и зачем вам теперь "черные ящики". Нет. Мы хотим взять эти ящики".

По словам президента Украины, во время последнего разговора представитель Ирана заявил украинской стороне: "Окей, если мы не сможем их расшифровать, мы вам их отдадим".

Прямая речь Зеленского: "Я напомнил, что президент Ирана мне давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, доказательств и сможем взять "черные ящики".

"Поэтому, думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, чтобы в случае неполной расшифровки на месте они заберут "черные ящики".

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Согласно расследованию Организации гражданской авиации Ирана, 8 января украинский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

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