Зеленский: у нас есть запись, доказывающая - Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ

Об этом шла речь в интервью президента Владимира Зеленского телеканала "1+1"

Президент в своем интервью прокомментировал запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", обнародованный в эфире "1+1" вечером 2 февраля. На записи человек за штурвалом иранского лайнера видела и пуск ракеты, и взрыв.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас у нас есть еще одна запись. Почему я говорю "еще одна", потому что в Сети появилось видео с неизвестных аккаунтов, на котором видно сбивание чего-то чем-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты получили запись, которую мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без "черных ящиков" получили, и которая полностью совпадает с видео, которое было в Сети".

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. Наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и персидском, и на английском языках, там все зафиксировано".

"Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им (Ирану - ред.) было известно уже на момент сбивания. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина".

Комментируя момент записи, где диспетчер разговаривает с пилотом иранского самолета, пилот спрашивает "С нами все в порядке?" и диспетчер отвечает "С вами все в порядке", Зеленский отметил: "Может быть версия, что - "Ты не переживай, у вас будет все в порядке".

Прямая речь: "Может быть и другая версия, так как диспетчер очень много раз выходит на связь с нашим самолетом. Я думаю, что он понимал, что был взрыв, но из-за чего, думаю, в то время, он мог не понимать. Может он говорил - "Мы можем садиться", может говорилось и об этом".

"Специалисты будут расследовать эту запись шаг за шагом", - добавил Зеленский.

Прямая речь: "Мы с вами понимаем, что изначально версия, которую распространяли иранские СМИ, спецслужбы, иранское министерство обороны, изначально они давили на то, что это может быть техническая ошибка нашего самолета, они изменили курс и пр. Это все слышали. Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто".

Зеленский добавил, что украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран после катастрофы самолета, никуда не имели доступа.

Прямая речь: "Они не могли найти много частей самолета - не было кабины, не было сидений. А по сиденьям в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке. Это могла быть ракета или что-то могло быть занесено в самолет".

"Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета. Как я уже говорил, не было кабины, сидений, а также одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, было понятно, что был какой-то взрыв - по цвету той стороны самолета, где не было крыла. Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов ".

По словам Зеленского, на президента Ирана начали "давить".

Дословно: "Я лично сделал два звонка. Звонки были с премьер-министром Канады, с Соединенными Штатами - они все звонили в Иран и давили. И передавали нам информацию, которая подтверждала нашу: взрыв был в результате сбивания самолета иранской ракетой", - сообщил Зеленский.

Прямая речь: "Также у нас не было доступа к диспетчерской, что очень важно. Затем нам предоставили этот доступ. Наши специалисты потом мне сообщили - ничего нет, никаких записей, абсолютно ничего. Они выходили на связь с самолетом, но ничего. Мы им говорили, что так не может быть, ведь параллельно должны вестись какие-то записи".

Глава государства отметил, что украинским специалистам поставили задачу - "найти хоть какие-то записи и параллельно начали давить на Иран, чтобы они отдали нам "черные ящики".

Прямая речь: "Когда мы поняли, что они не хотят передавать нам "черные ящики", стало понятно, что надо дожать, чтобы они признали сбиваниЕ ракетой. И параллельно, когда наша группа уже имела определенные доказательства, затем нашлись сиденья, нашлась кабина, потом нашлось крыло - все нашли. И стало очевидно - был взрыв".

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Согласно расследованию Организации гражданской авиации Ирана, 8 января украинский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

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