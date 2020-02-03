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Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации

03.02.2020 / 19:14
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на $80 тыс.

В то же время он отметил, что украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили $80 тыс. каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому $80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье, 2 февраля.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Источник

компенсация, самолет, крушение, МАУ, Иран, Зеленский
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