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Застрелил и убежал: в центре Киева убили пластического хирурга

03.02.2020 / 19:37
В Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, замначальника столичной полиции Герман Приступа, начальник отдела полиции Шевченковского района Дмитрий Шумейко в комментарии Hromadske

 Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям около 18:00 2 февраля. Убийство произошло во дворе жилого дома по адресу ул.Саксаганского, 117.

Личность погибшего установлена: житель Киева, 1977 года рождения. Следователями начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дословно: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. На розыск и задержание злоумышленника ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - сообщили в полиции.

 Как заявил Приступа, мужчина, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он - пластический хирург. По словам Шумейко, в квартире погибший проживал вместе с семьей, женат, имеет детей.

По данным Hromadske, погибший - Андрей Сотник, работал руководителем в "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.

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убийство, Киев, пластический хирург
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