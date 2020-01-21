Авиакатастрофа МАУ: суд обязал власти Ирана выплатить компенсации

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

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