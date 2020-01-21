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Авиакатастрофа МАУ: суд обязал власти Ирана выплатить компенсации

21.01.2020 / 16:18
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

 Об этом сообщает агентство Tasnim.

Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Источник

компенсация, самолет, крушение, МАУ, Иран, Эбрахим Раиси
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