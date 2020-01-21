На Волыни представители ПЦУ спровоцировали конфликт за храм прямо во время похорон

В Волынской области в селе Сусваль 20 января под предлогом похорон активисты Православной Церкви Украины спровоцировали очередной религиозный конфликт.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua.

«В селе умер мужчина, отец председателя Овадновской ОТГ. Его должны были отпевать в местном храме. Но когда процессия пришла к дверям церкви, они оказались закрытыми», - сообщили в источнике.

По словам настоятеля религиозной общины УПЦ в Сусвале иерея Богдана Гнатюка, скончавшийся житель села - Степан Панасевич был прихожанином УПЦ, однако его сын глава Овадненской объединенной территориальной общины Сергей Панасевич, отстаивает интересы ПЦУ в церковном конфликте.

Накануне случившегося глава ОТО позвонил священнослужителю и в приказном порядке велел открыть завтра храм, чтобы там «совершил чин похорон» представитель ПЦУ.

«Мы договорились, что процессия зайдет на территорию церкви, как это уже было в день Богоявления, когда их община собиралась на церковном дворе по нашему согласию. Однако, когда гроб с телом занесли на территорию, начало происходить нечто не поддающееся описанию – о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери», – рассказал настоятель храма иерей Богдан Гнатюк.

По словам очевидцев, конфликт длился несколько часов.

«Конфликт длился несколько часов, и прозвучало даже: «Похороны ни при чем, нужен храм». Я просил открыть гроб, чтобы мы могли попрощаться с усопшим, но нам отказали, настаивая на том, чтобы мы обязательно открыли храм», – отметил настоятель.

По его словам, чтобы прорваться в храм, сторонники ПЦУ устроили толчею и стали сталкивать со ступенек собравшихся в защиту своей церкви прихожан УПЦ.

На место вызвали полицию для решения конфликта. Правоохранители не вмешивались, а просто наблюдали за происходящим.

Двери храма опечатали сразу двумя печатями – одну поставил глава ОТО, другую – представитель ПЦУ.

Как сообщалось ранее, 16 марта года церковную общину УПЦ в селе Сусваль незаконно перерегистрировали в пользу ПЦУ, несмотря на то, что на приходском собрании верующие заявили о желании остаться в УПЦ. Охранный договор на церковное помещение в данный момент остается заключенным с настоятелем храма, иереем Богданом Гнатюком, ведь когда составляли документацию на общину ПЦУ, старый договор не расторгли.