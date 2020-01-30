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В Бердянске кафедральный собор УПЦ предложили внести в список охраняемых памятников

30.01.2020 / 17:14
В Бердянске кафедральный собор УПЦ предложили внести в список охраняемых памятников
berdyansk-sob.church.ua Источник: Центр информации УПЦ
Первый храм на том месте, где ныне стоит Христорождественский кафедральный собор Бердянска, был построен в 1895 году

Городские власти Бердянска планируют внести кафедральный собор в честь Рождества Христова в перечень охраняемых памятников, имеющих историческую, архитектурную и культурную ценность местного значения.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и pro.berdyansk.biz.

Ведущий специалист отдела культуры Бердянского горсовета Наталья Петренко рассказала, что также в перечень войдут лютеранская кирха, часовня Константиновых, могилы дважды Героя Советского Союза Евгения Максимовича Кунгурцева и бердянского «летописца» Василия Крыжановского.

«Мы планируем подать документы по ним на рассмотрение в областной Департамент культуры, национальностей и религий», — сказала специалист.

Первый храм на том месте, где ныне стоит Христорождественский кафедральный собор Бердянска, был построен в 1895 году старообрядцами. Новую церковь возвели здесь в 1912-1913 гг. Собор — единственный в городе храм, уцелевший в годы советской власти. В 1986 году были проведены серьёзные работы по благоустройству святыни. В 2010-м началась реконструкция собора, вновь освятили его 19 февраля 2012 года. Чин освящения возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Главныя святыня собора — чудотворная икона Божией Матери «Троеручица Бердянская».

Всего на территории Бердянска сейчас насчитывается 50 памятников археологии. 79 старинных домов города включены в перечень «зданий и сооружений, имеющих историческую, архитектурную и культурную ценность местного значения», 6 памятников охраняются как произведения монументального искусства.

Источник: Inpress.ua
упц, бердянск
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