В Бердянске кафедральный собор УПЦ предложили внести в список охраняемых памятников

Городские власти Бердянска планируют внести кафедральный собор в честь Рождества Христова в перечень охраняемых памятников, имеющих историческую, архитектурную и культурную ценность местного значения.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и pro.berdyansk.biz.

Ведущий специалист отдела культуры Бердянского горсовета Наталья Петренко рассказала, что также в перечень войдут лютеранская кирха, часовня Константиновых, могилы дважды Героя Советского Союза Евгения Максимовича Кунгурцева и бердянского «летописца» Василия Крыжановского.

«Мы планируем подать документы по ним на рассмотрение в областной Департамент культуры, национальностей и религий», — сказала специалист.

Первый храм на том месте, где ныне стоит Христорождественский кафедральный собор Бердянска, был построен в 1895 году старообрядцами. Новую церковь возвели здесь в 1912-1913 гг. Собор — единственный в городе храм, уцелевший в годы советской власти. В 1986 году были проведены серьёзные работы по благоустройству святыни. В 2010-м началась реконструкция собора, вновь освятили его 19 февраля 2012 года. Чин освящения возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Главныя святыня собора — чудотворная икона Божией Матери «Троеручица Бердянская».

Всего на территории Бердянска сейчас насчитывается 50 памятников археологии. 79 старинных домов города включены в перечень «зданий и сооружений, имеющих историческую, архитектурную и культурную ценность местного значения», 6 памятников охраняются как произведения монументального искусства.