В Полтаве неизвестные разграбили земли памятника архитектуры - Крестовоздвиженского монастыря

В Полтаве на южном склоне старинного Крестовоздвиженского женского монастыря Украинской Православной Церкви неизвестные искатели «сокровищ» разрыли землю, уничтожая культурные наслоения.

Об этом сообщается на сайте «Коло.News» со ссылкой на пост в Facebook научного сотрудника охранно-археологической службы Украины Юрия Пуголовка.

«Наглость грабителей не знает границ. В Полтаве зафиксировано уничтожение культурных наслоений с материалами XVII-XVIII вв. Досадный случай произошел возле Крестовоздвиженского монастыря, на его южных склонах», – поделился Юрий Пуголовка.

Грабители работали на склоне, мало изученном археологами.

Про случившееся сообщили местные жители, гуляющие с собаками.

Юрий Пуголовок прокомментировал инцидент: «Работали "профессионалы": разрытые ямки они не закрывали, вещи, которые их не интересовали, например, старые банки, они развесили на ветках, а израсцы и керамику тоже сложили в кучи, чтобы те им не мешали в дальнейшем. Скорее всего, они нашли монеты или пули. В общем раскопанная мародерами площадь приблизительно 10 на 10 метров. Снят культурный слой».

Среди раскопанных черными археологами древностей ученые обнаружили фрагмент железа, который выплавляли в горшке.

«В XVII-XVIII вв., когда был основан монастырь, таким способом железо уже не выплавляли, эта находка относится к более раннему периоду, времен Киевской Руси. Также есть несколько фрагментов керамики, похожих на русский период средневековья. Сейчас мы проводим камеральную обработку материалов. Это интересный момент, который свидетельствует о том, что, возможно, раньше на месте монастыря также было поселение или укрепление», – отметил археолог.

Православный Крестовоздвиженский монастырь основали в 1650 году при содействии казацких старшин и мещан. Он стал самым южным среди полковых монастырей Гетманщины и пережил множество татарских набегов. После упразднения монастыря советской властью в 1923 году, обитель окончательно восстановила свою деятельность в 1991 году как женский общежительный монастырь.

Территория Крестовоздвиженского монастыря в историко-архитектурном опорном плане Полтавы является архитектурным и археологическим памятником города.