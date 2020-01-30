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На ТКГ договорились продолжить работу для решения блока вопросов по безопасности

30.01.2020 / 16:15
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений.

"Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - отметил Леонид Кучма.

Отмечается, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается сложной – незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО продолжают вести огонь, в том числе снайперский, а на линии разграничения действуют диверсионно-разведывательные группы.

"Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества", - сообщила Олифер.

Отмечается также, что завершившееся заседание стало последним с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

Источник

безопасность, ТКГ, Олифер
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