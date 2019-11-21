Волкер подтвердил, что не требовал расследования против Байдена

Об этом свидетельствуют показания Волкера во время слушаний относительно импичмента президента Трампа, сообщает Укринформ.

Волкер подчеркнул, что "никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена" и не обсуждал этот вопрос с украинскими властями.

Прямая речь: "Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями".

Бывший спецпредставитель США отметил, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы "трех амиго", которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.

Прямая речь: "Я никогда не слышал о любое назначение президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику".

Напомним, Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

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