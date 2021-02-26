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Венедиктова: расследование по Хантеру Байдену нет оснований возобновлять

26.02.2021 / 14:46
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден, они не вмешиваются в геополитические вопросы.

Об этом заявила Венедиктова в интервью британскому изданию "The Independent", информирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден – ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова.

Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, так как были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии по международной политике".

На счет расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому вопросу, Венедиктова сказала, что у нее нет информации по официальным каналам и она не знает, что будет происходить в будущем.

Однако генпрокурор заверила: "Если будет развитие какой-то ситуации, наше поведение ничем не будет отличаться сейчас от того, каким оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимали этот вопрос".

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ писали, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы он начал расследование в отношении Джо Байдена и его сына. Расследование должно было касаться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность украинской компании Burisma, к которой был причастен Хантер Байден.

В мае 2014 года сын тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Источник

расследование, Байден, Венедиктова
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