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Шокин заявил, что посол США намекнул ему тормозить расследование против Байдена

04.10.2019 / 15:23
Бывший генпрокурор Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был Хантер Байдена, сын вице-президента США Джо Байдена под давлением со стороны США.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Шокин вначале 2019 года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Напомним: 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".

Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.

В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.

После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".

Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.

Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.

Через этот телефонный разговор сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

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расследование, ГПУ, Байден, Шокин, СШа
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